Non saranno le notti magiche di Berlino, ma Fabio Cannavaro ha scelto probabilmente l’occasione migliore per regalarsi la sua prima vittoria da tecnico del Benevento. Lo ha fatto contro la Spal guidata da un altro campione del Mondo, quel Daniele De Rossi che finora non aveva mai conosciuto sconfitta nella sua carriera da allenatore da poco iniziata. Un percorso che sarebbe potuto partire proprio dal Sannio, se il club di via Santa Colomba non avesse improvvisamente cambiato rotta quando era sul punto di firmare, e che invece lo ha portato a Ferrara, dove il primo dispiacere gliel’ha regalato il suo ex capitano in azzurro. Prima vittoria in giallorosso per Cannavaro, prima sconfitta per De Rossi: questa l’estrema sintesi di un match che però ha raccontato parecchio.

