Un altro traguardo da aggiungere in una carriera già ricca di giorni da ricordare. Kamil Glik sarà tra i protagonisti del Mondiale 2022, in programma in Qatar dal prossimo 20 novembre al 18 dicembre. L’ufficialità è arrivata nel pomeriggio di ieri, quando il ct della Polonia Czeslaw Michniewicz ha comunicato la lista dei convocati che parteciperanno alla rassegna internazionale.

