Fondirigenti, Marco Bodini è il nuovo presidente

Roma, 11 nov. (Adnkronos/Labitalia) – Marco Bodini è il nuovo presidente di Fondirigenti, il fondo per la formazione continua del management promosso da Confindustria e Federmanager. La nomina è stata ufficializzata nella seduta del Consiglio di Amministrazione tenutasi ieri giovedì 10 novembre. Bodini subentra a Carlo Poledrini che, al termine del suo mandato, lascia la guida del Fondo.

Marco Bodini, nato a Cremona nel 1964, è direttore commerciale estero di una azienda manifatturiera del settore meccanico e vanta una consolidata esperienza manageriale sui temi dell’internazionalizzazione, maturata grazie ad una lunga frequentazione dei mercati internazionali. Laureato in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano, si è specializzato alla Harvard Business School grazie al General Management Program (GMP) dell’università americana.

Presidente di Federmanager Brescia e Federmanager Lombardia, ha una profonda conoscenza dei sistemi associativi e di rappresentanza, nell’ambito dei quali ha costantemente dedicato una specifica attenzione ai temi della formazione manageriale, attenzione che ne ha fatto il candidato naturale alla guida del Fondo interprofessionale leader in Italia per il finanziamento della formazione dei dirigenti, con oltre 14 mila imprese aderenti e 80 mila dirigenti. Per il prossimo triennio, lo affiancheranno nel CdA del Fondo i consiglieri Pierangelo Albini (in qualità di vice presidente), Alessandro Scarabelli e Angelo Cappetti, in rappresentanza di Confindustria, Antonio De Sanctis e Marzio Boscariol in rappresentanza di Federmanager.