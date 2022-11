Pd: Furfaro, ‘anticipare congresso, liberiamo passione per battere destra’

Roma, 10 nov. (Adnkronos) – “Diciamo parole di verità: un partito non si può rigenerare in base a schemi che hanno tanto metodo ma poca passione. Non funziona. Un partito non si ‘ricostituisce’ con gli appelli, i convegni, le discussioni tra pochi. E l’apertura non è l’idea di selezionare ceto politico a noi vicino e venderla come una rivoluzione”. Così il deputato democratico Marco Furfaro.

“Un partito cambia, si rinnova, si rigenera e torna ad acquistare credibilità con la lotta politica, facendo valere il ruolo di opposizione a questo governo reazionario con il conflitto nella società, con il perseguimento di valori e principi riconoscibili da coloro che vuole rappresentare. E le lotte viaggiano sulle gambe delle persone. Pensare di scindere le idee da chi vuole rappresentarle è un tentativo goffo e un po’ ipocrita di nascondere debolezza di un pezzo del gruppo dirigente”.

“Si abbia il coraggio di accelerare, come ci chiede tutta la nostra comunità, e si faccia partire il congresso. Si faccia aperto a chiunque voglia partecipare, non solo nella fase delle primarie. Liberiamo la passione di chi vuole sfidare la destra senza paura e ricostruire un partito e un’alternativa credibile di società”.