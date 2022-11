Milano: Segre, ‘un ministro e molti altri convinti che ebrei in Italia siano un milione’

Milano, 9 nov.(Adnkronos) – “Ho conosciuto un ministro dell’attuale governo, di cui non farò il nome; gli ho chiesto: ‘Scusi, secondo lei quanti sono gli ebrei in Italia?”. Questo non ci ha pensato tanto e ha detto: ‘Un milione’. Quando gli ho detto che erano meno e gli ho detto il numero esatto, è rimasto molto imbarazzato, stupito perché era molto lontano dalla realtà. Tutto questo mi ha dato la conferma di qualcosa che già sapevo: sento sempre dire un milione e mezzo, due; e non parlo dell’uomo della strada, ma di professori laureati che insegnano nelle varie università. Forse bisognerebbe fare un libro con nomi, cognomi e indirizzi di tutti noi”. Lo ha raccontato la senatrice a vita Liliana Segre, durante il suo intervento al primo forum nazionale delle donne ebree in Italia organizzato da Adei a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano.

“Il mio pensiero è profondamente pessimista -riflette Segre- perché nel 1915 c’è stata la tragedia degli armeni; nel 2015 io vorrei sapere chi di noi ha pensato che era il centenario di un popolo che in gran parte è stato costretto alla marcia della morte, una marcia che anche io ho fatto da Auschviz. Penso che con quello che è capitato al popolo ebraico in Italia andrà allo stesso modo, ci sarà prima una riga in un libro di storia tra cento anni e poi non ci sarà più neanche quella”.