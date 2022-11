Ginnastica: Malagò, ‘mossi tempestivamente, si individui e ascolti controparte’

Roma, 9 nov. – (Adnkronos) – “Il caso ginnaste? Ci si è mossi molto tempestivamente, c’è stata anche la costituzione di un safeguard office, con due innesti molto qualificati e importanti. Siamo in costante contatto, la procura federale si è già mossa”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine dell’evento di baseball tenutosi oggi al Coni sul caso ginnastica. “Sono dell’idea che non vadano dati giudizi o sentenze, e che sia giusto ascoltare quella che è la controparte, che comunque va individuata. I discorsi che si fanno sono in parte su Desio, ma non si tratta solo di quel luogo. Bisogna circostanziare”.