Torino, 9 nov. – (Adnkronos) – “L’altra sera ho parlato con Cuadrado che come gerarchia viene dopo Bonucci. Juan ultimamente si innervosiva un po’ troppo, sentiva la responsabilità. Parlandoci gli ho detto che era meglio che facesse il capitano Danilo”. Così l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Verona, in merito al ruolo di vice capitano, dove Danilo ha superato Cuadrado nelle gerarchie alle spalle di Leonardo Bonucci.