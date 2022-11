Ucraina: Zelensky a Netanyahu, ‘cooperiamo per sicurezza nostri Paesi’

Kiev, 8 nov. (Adnkronos) – “Mi sono congratulato per la vittoria alle elezioni e ho espresso la speranza che il livello della cooperazione ucraino-israeliana corrisponda alle sfide alla sicurezza che i nostri paesi devono affrontare”. Lo ha scritto su Twitter il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, annunciando la sua prima conversazione con il leader del partito Likud, Benjamin Netanyahu.

Nel suo discorso serale del ieri, Zelensky aveva menzionato la conversazione con Netanyahu sottolineando che essa riguardava “aspetti principali” delle relazioni tra Ucraina e Israele. “Penso che sia chiaro a tutti cosa sottolinea l’Ucraina e quale enfasi sulla sicurezza fa Israele. Credo che possiamo rafforzare in modo significativo i nostri Stati, soprattutto perché le minacce per noi sono correlate”.