Lazio: Miccoli, ‘altro che ‘fonti Nazareno’, si ragioni su proposta Conte’

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – “Anziché far parlare presunte ‘fonti del Nazareno’, sarebbe necessario aprire una riflessione seria sulla proposte di Conte per il Lazio. Spero che si possa discutere negli organismi dirigenti a cominciare da quelli del Lazio, che avevano chiesto di gestire in autonomia il percorso, prospettando la conferma dell’alleanza larga che oggi governa la Regione. La sola che può sconfiggere la destra”. Così, con un post su Facebook, Marco Miccoli, esponente romano Pd e membro della direzione nazionale, in merito alle dichiarazioni di Giuseppe Conte sulle alleanze alle prossime elezioni regionali.