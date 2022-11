Lazio: Fassina-De Petris, ‘proposta Conte seria, si apra subito confronto’

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – “La proposta politica indicata da Giuseppe Conte e dal M5s per elezioni regionali del Lazio è seria e i punti programmatici individuati sono una base utile per aprire da subito il confronto”. Così in una nota Stefano Fassina, Loredana De Petris, Alfonso Pecoraro Scanio, Paolo Cento, Claudio Grassi, Giuseppe Libutti, promotori di Coordinamento 2050.

Un confronto a”partire dai partiti che hanno governato la Regione negli ultimi 2 anni e con l’apporto imprescindibile delle esperienze civiche protagoniste in tante amministrazioni municipali, delle forze sociali e del prezioso tessuto associativo della nostra regione. Coordinamento 2050 è disponibile a dare il proprio contributo per offrire ai cittadini del Lazio una proposta progressista credibile ed innovativa. La credibilità del programma e della classe dirigente è decisiva. La politica non è matematica. Senza credibilità programmatica e di classe dirigente, i voti non si sommano”.