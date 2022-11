Fiera Milano: Palermo ‘ripartenza c’è stata e si consolida, Eicma vetrina innovazione’

Milano, 8 nov.(Adnkronos) – “Eicma è l’ennesima dimostrazione che la ripartenza c’è stata e si sta consolidando, abbiamo in Eicma uno dei fiori all’occhiello del calendario 2022, gli espositori e la voglia di internazionalità ci sono, le fiere sono uno strumento di politica industriale, non siamo a rischio, sicuramente dobbiamo evolverci”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Fiera Milano, Luca Palermo, a margine dell’inaugurazione della 79esima edizione di Eicma alla Fiera di Milano a Rho. Eicma, ha sottolineato Palermo, è una “vetrina per l’elettrico e l’innovazione. In tutti i settori – ha osservato – si parla di transizione energetica e innovazione ed Eicma non può essere da meno. Abbiamo nei padiglioni la dimostrazione di tutto questo e il fatto che, in tutto il mondo si venga a vedere questo, è motivo di soddisfazione”.

Quanto alla presenza al taglio del nastro del ministro del Turismo, Daniela Santanché, Palermo ha spiegato che il ministro “ha ribadito la centralità del sistema fieristico e la centralità del sistema delle due ruote per il sistema Italia, quindi è stato sicuramente un messaggio di attenzione al mondo delle due ruote ma anche al mondo fieristico, dove il nostro impegno è che Fiera Milano sia al centro dei grandi eventi mondiali”.