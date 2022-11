Ucraina: patriarca Chiesa greco-cattolica ucraina regala al Papa frammento di mina russa

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – Il patriarca della Chiesa greco-cattolica ucraina (Cgcu) Sviatoslav Shevchuk ha incontrato Papa Francesco nel Palazzo Apostolico in Vaticano e gli ha mostrato, facendogliene dono, un frammento di una mina russa che a marzo ha distrutto la facciata della chiesa greco-cattolica ucraina a Irpen. Lo ha reso noto il servizio stampa della Cgcu.

“Il rappresentante della Cgcu – si legge nel comunicato – è venuto a Roma per la prima volta dall’inizio della guerra su vasta scala della Russia contro l’Ucraina per “portare il dolore e la sofferenza del popolo ucraino nel cuore del mondo cristiano. Sua Beatitudine Sviatoslav ha sottolineato che lo scopo della sua visita nella capitale apostolica “è di trasmettere a lei, Santo Padre, e ai suoi collaboratori il dolore e la sofferenza del mio popolo”.

Come informa il servizio stampa dell’Ugcc, durante il colloquio Papa Francesco ha espresso la sua vicinanza al popolo ucraino e ha assicurato di essergli accanto nella preghiera e nelle azioni concrete. “Il dono del frammento della mina – ha detto ancora la Cgcu – è anche simbolico, perché estraiamo quotidianamente frammenti simili da mine, bombe e razzi russi dai corpi di soldati, civili e persino bambini innocenti. Sono segni visibili della totale distruzione e morte che la Russia sta portando in terra ucraina”.