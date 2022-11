Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Il polo liberale con Calenda si rivela sempre di più uno strumento per ricollocare figure del passato, come Letizia Moratti. Lunare che qualcuno possa pensare che il Pd voglia sostenerla: saremo in campo per battere le destre in Lombardia, entrambe”. Così Brando Benifei del Pd su twitter.