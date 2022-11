Sono già in vendita i biglietti per la gara contro la Spal, in programma sabato alle 14 allo stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara. La società estense ha fatto partire la prevendita dalle 16 di venerdì, mettendo a disposizione del Benevento circa 1.500 tagliandi, in vendita sul circuito Vivaticket fino alle 19 di venerdì 11 novembre.

