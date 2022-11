Roma, 7 nov. – (Adnkronos) – “A questi livelli sono tutti abbinamenti tosti, difficili, anche se evitare il Psg ci può far piacere. Comunque l’Eintracht di Francoforte è la detentrice dell’Europa League , il secondo trofeo continentale, ed è una squadra in forte ascesa. Non sarà certo facile”. L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti commenta così il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League che opporrà gli azzurri all’Eintracht Francoforte.