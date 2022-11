Roma, 6 nov. (Adnkronos) – “Quello che succede nel porto di Catania sarà ricordato anche come il lungo giorno della selezione inumana delle persone , una vergogna una scelta inqualificabile sulla pelle dei fragili, degli esseri umani. No allo sbarco selettivo, si al diritto di umanità, quel diritto scritto nella nostra coscienza a mettere in salvo le persone”. Così la senatrice del Pd Vincenza Rando.