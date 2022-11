Migranti: Malpezzi (Pd), ‘Piantedosi brutta copia di Salvini, al più presto in Parlamento’

Roma, 6 nov (Adnkronos) – “Osserviamo con grande preoccupazione i primi passi del Ministro Piantedosi che sembra tutt’altro che un tecnico di alto profilo, ma la brutta copia del Ministro Salvini. Assistiamo a una svolta securitaria contro cui daremo battaglia con un’opposizione durissima al decreto anti-rave, che mette a rischio il libero dissenso, e contro il trattamento disumano e indegno che il governo ha riservato ai disperati prigionieri sulla nave Humanity”. Lo dice Simona Malpezzi, presidente dei senatori del Pd.

“Non si affronta così la crisi migratoria, ledendo la dignità delle persone e le norme del diritto internazionale. Martedì nella conferenza dei capigruppo chiederemo che il Governo venga a riferire sulla Humanity e sulle ragioni per cui non è stata accordata ai migranti a bordo la protezione internazionale e quali criteri sono alla base delle regole assurde per cui si è scelto di selezionare lo sbarco dei migranti con alcuni che sono ancora a bordo”, aggiunge Malpezzi.