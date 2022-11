Roma, 6 nov. (Adnkronos) – “Domani sarò a Parigi per un primo incontro con il Ministro francese per gli Affari europei Laurence Boone, sarà l’occasione per iniziare a confrontarci sui più importanti dossier europei”. Così su Twitter il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto.