Kiev, 5 nov. (Adnkronos) – “Oggi l’Iran ha deciso di ammettere di aver fornito droni ai russi. Ma anche in questo riconoscimento hanno mentito. Abbattiamo almeno 10 droni iraniani ogni giorno e il regime di Teheran afferma di averne consegnati pochi, prima dell’inizio dell’invasione. In un solo giorno ieri sono stati distrutti 11 “Shaheeds”. Lo ha detto il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky commentando le dichiarazioni delle autorità iraniane di aver trasferito droni in Russia.