Roma, 5 nov (Adnkronos) – “Esprimo la totale solidarietà al segretario del Pd Enrico Letta violentemente contestato nel corso della manifestazione per l’immediato disarmo. La veemenza delle critiche dimostra quanto il pacifismo sia lontano da quella piazza, ma mette in luce anche le troppe parti in commedia che il segretario Letta ha recentemente scelto di interpretare”. E’ quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli, di Fratelli d’Italia.