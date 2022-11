Ucraina: Maraio, ‘socialisti a Milano dalla parte di paese aggredito’

Roma, 5 nov. (Adnkronos) – Una delegazione del Partito socialista italiano, guidata da Bobo Craxi, dal segretario regionale lombardo Lorenzo Cinquepalmi e dal segretario provinciale milanese Mauro Broi, parteciperà oggi alla manifestazione organizzata a Milano, all’Arco della Pace, a sostegno della resistenza del popolo ucraino. “Oggi -afferma il segretario del Psi Enzo Maraio- i socialisti saranno in piazza per ribadire che siamo dalla parte di un Paese aggredito, l’Ucraiana. Non possono esserci equidistanze in queste condizioni. E chi ne fa una questione politica o di bandiera di partito, sbaglia. I socialisti saranno sempre dove sono gli oppressi, contro la vile aggressione di Putin, senza cadere nell’ambiguità. I socialisti sono per la pace e per il pieno sostegno al popolo ucraino”.