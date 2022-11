Kiev, 5 nov. (Adnkronos) – La centrale nucleare di Zaporizhzhia è stata ricollegata alla rete elettrica dopo che l’elettricità è stata interrotta in seguito ai bombardamenti dell’esercito russo. Lo riferisce il servizio stampa dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), secondo cui sono state riparate entrambe le linee esterne da 750 kV e 330 kV necessarie per la fornitura di elettricità alla rete elettrica ucraina.