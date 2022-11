Meteo: in Lombardia tempo stabile e soleggiato, da martedì attesa perturbazione

Milano, 5 nov. (Adnkronos) – Sulla Lombardia, correnti settentrionali secche e stabili favoriscono condizioni soleggiate, ventilate a tratti in montagna, con generale calo delle temperature minime. L’espansione di un debole promontorio di alta pressione manterrà per tutto il weekend tempo stabile e soleggiato, a tratti alternato al passaggio di velature. Queste le previsioni contenute nel bollettino meteo di Arpa Lombardia.

Da martedì 8, la rotazione del flusso in quota da sud-ovest anticiperà l’avvicinamento di una debole perturbazione atlantica che causerà annuvolamenti diffusi e deboli piogge possibili solo dalla tarda serata.