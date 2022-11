Industria: Visentin (Federmeccanica), ‘su energia ancora palliativi e manca taglio cuneo’

Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Siamo preoccupati del fatto che abbiamo sentito un intervento importante sul fronte dell’energia che però non rimuove ancora i meccanismi di determinazione del prezzo lasciato ancora largamente nelle mani della speculazione. I palliativi sono importanti ma non risolvono il problema in maniera definitiva. Dall’altra parte siamo anche preoccupati del fatto che sul cuneo fiscale non abbiamo sentito ancora nulla e si tratta di un tema drammatico: noi dobbiamo risolverlo non tanto per la produttività delle nostre imprese ma soprattutto per i nostri lavoratori”. Così il presidente di Federmeccanica, Federico Visentin, a margine dell’assemblea dell’industria meccanica in corso a Roma.