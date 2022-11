Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Uno scambio cordiale e fruttuoso. Difendere i nostri valori comuni di libertà e democrazia e proteggere i nostri cittadini è una sfida che vogliamo e possiamo affrontare insieme. Andiamo in questa direzione!” Lo scrive il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in uno scambio via Twitter con il premier belga, Alexander De Croo.