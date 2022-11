Gas: Urso, ‘con trivellazioni più produzione a prezzi calmierati’

Roma, 5 nov. (Adnkronos) – Nella Nadef “abbiamo deciso di concentrare tutte le risorse sul fronte più caldo, quello del caro energia, per imprese e famiglie” e nel corso del Cdm “sono state prese altre misure importanti” come “estrarre gas” dai giacimenti che nel nostro Paese “sono stati trascurati”, così da “produrre di più a prezzi calmierati per le aziende a rischio”. Lo ha detto il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, nel parlare a ‘Rainews24’ di “una linea” presa dal governo “per renderci più autonomi”.