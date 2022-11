Sport: Abodi incontra Dadone per passaggio di consegne

Roma, 4 nov. – (Adnkronos) – Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha incontrato oggi, presso la sede del Dicastero, Fabiana Dadone, che lo ha preceduto con la delega alle Politiche Giovanili. Nel passaggio di consegne, che ha avuto un prologo la scorsa settimana, sono state rappresentate, in modo ampio e dettagliato, le attività svolte dall’ex Ministra nel corso del suo mandato nell’ambito delle Politiche Giovanili, dell’Agenzia Nazionale dei Giovani e del Servizio Civile Universale, con i relativi quadri economici. Stessa attenzione è stata dedicata alla ricognizione delle attività della Struttura di Missione per la valorizzazione degli Anniversari Nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni.