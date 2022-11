Prosegue l’azione di rilancio dell’ospedale ‘San Pio’ da parte del direttore generale Maria Morgante, che nelle ultime ore ha licenziato il piano di rilancio per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, nei due poli, il ‘Rummo’ in città e il ‘Sant’Alfonso Maria de Liguori’ a Sant’Agata de’ Goti, con l’obiettivo di più che raddoppiare le performance del biennio precedente. Prendendo atto della delibera in cui si approva il fabbisogno regionale di prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale e si forniscono gli obiettivi di produzione alle aziende sanitarie.

