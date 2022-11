E’ stato finalmente depositato dall’Acer il collaudo dei 26 alloggi di bioedilizia popolare realizzati in località Cappuccini di Montesarchio. Ultimo tassello mancante per l’assegnazione di quegli immobili alle famiglie in graduatoria.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia