Roma, 4 nov. (Adnkronos) – Nella manovra “noi vogliano dare dei segnali, sugli impegni presi e sul programma, ma tutto verrà fatto nelle more dei 22 miliardi. Noi riteniamo di recuperare altre risorse facendo scelte politiche. Vogliamo usare la legge di bilancio per dare segnali. Intendiamo togliere risorse su cose che non hanno funzionato e dirottarle su altre”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa.