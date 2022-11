Roma, 4 nov. (Adnkronos) – Il prezzo del gas sta “scendendo anche per la presa in carico” del problema “da parte della Ue, che ha portato a far scendere le speculazioni”, questo effetto “durerà ma solo se arriveranno segnali seri e concreti” da Bruxelles. Lo afferma in conferenza stampa il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.