Per il Liceo Scientifico ‘Rummo’ e l’Istituto Alberghiero ‘Le Streghe’ la campanella domani suonerà in anticipo. Le lezioni termineranno alle 11: questo quanto stabilito da un’ordinanza del sindaco Mastella, per la concomitanza con Benevento-Bari.

