Calcio: Serie A, Spalletti votato allenatore del mese di ottobre

Napoli, 4 nov. – (Adnkronos) – Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti è l’allenatore del mese di ottobre per la Lega Serie A. La consegna del trofeo a Spalletti avverrà nel pre-partita di Napoli-Empoli, in programma martedì 8 novembre 2022 alle ore 18.30 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli.

“I cinque successi in altrettante gare nel mese di ottobre confermano l’eccezionale inizio di stagione del Napoli di Luciano Spalletti – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. Il tecnico toscano ha saputo alzare ancora di più l’asticella unendo al gioco spettacolare degli azzurri una perfetta gestione delle risorse a disposizione, formando un gruppo dove ogni elemento riesce ad essere protagonista. Ne sono prova i 15 gol con 8 marcatori diversi messi a segno dal Napoli nel solo mese di ottobre che consolidano la posizione in testa alla classifica di Serie A TIM della formazione di Spalletti”.