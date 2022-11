Per mitigare la stangata Tari l’amministrazione aveva deciso di puntare sui residui del contributo per l’emergenza Covid. Il tema lo scorso settembre era finito anche in commissione e in quella sede era arrivata un primo indirizzo: sì al ricorso ai 50mila euro non ancora spesi del post-pandemia, per tamponare gli aumenti Tari ma anche il caro bollette, da erogare attraverso la pubblicazione di un bando e la formazione di due elenchi di beneficiari.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia