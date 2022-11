Un faccia a faccia intenso ritrovato cinque anni e mezzo dopo l’ultima volta, ancora in Serie B. Il ritorno tra i cadetti del Bari consegna alla storia giallorossa un nuovo confronto con i pugliesi in un rapporto tra i due club vissuto a pieno soprattutto tra gli anni Settanta e Ottanta, prima della lunga pausa e della prima volta in B che coincide con i primi passi cadetti della Strega. Il 24 febbraio 2017 l’ultimo match giocato tra stregoni e galletti, in una sfida spettacolare al Vigorito vinta dagli ospiti. Un 4-3 aperto dal gol giallorosso di Lopez prima delle firme, tutte nel primo tempo, di Galano, Floro Flores e Salzano.

