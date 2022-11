Roma, 4 nov (Adnkronos) – “Credo che sia necessario, come ho ricordato alcuni mesi addietro al Governo, di assumere in legge la definizione completa e ufficiale del 4 novembre come Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Lo dobbiamo alla nostra storia, lo dobbiamo a un patrimonio prezioso fatto di donne e uomini del nostro Paese. Lo dobbiamo a noi stessi. Viva le Forze Armate. Viva l’Italia”. Lo ha detto il Capo dello Stato Sergio Mattarella, a Bari per il 4 novembre.