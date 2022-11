Stellantis: Palmer, ‘in Europa forte portafoglio ordini, problema è consegnare auto’**

Roma, 3 nov. – (Adnkronos) – Stellantis “non ha preoccupazioni” per il Nordamerica dove “prevediamo una forte domanda”: “in Europa invece la situazione è più impegnativa”. Lo afferma il cfo del gruppo, Richard Palmer in conference call sui risultati del terzo trimestre, segnalando come nel continente “continuiamo a registrare una buona domanda, abbiamo un solido portafoglio ordini che arriva al secondo trimestre del prossimo anno: il nostro impegno è quello di rispettare gli ordini e consegnare le vetture a concessionari”.