Sicurezza: Renzi, ‘Dl si può scrivere meglio, si risolve in Parlamento’

Roma, 3 nov (Adnkronos) – “Le norme sui rave party è giusto che ci siano. C’è in Francia una legge dal 2002, ma è scritta molto meglio. Si può mettere un pò più chiara. Con questa, in certi pranzi di Natale in casa mia si rischiava. Ma si va in Parlamento e si risolve”. Lo ha detto Matteo Renzi a L’aria che tira.

“Questa storia dei rave mi è venuta a noia, si modifichi e si eviti qualsiasi attentato alla libertà di espressione. Quello che c’è da fare lo faremo”, ha aggiunto il leader di Iv.