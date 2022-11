Quirinale: Mattarella consegna decorazioni Ordine militare d’Italia

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – Si è svolta, questa mattina al Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la cerimonia di consegna delle decorazioni dell’Ordine militare d’Italia, conferite nell’anno 2022, in occasione della ricorrenza del Giorno dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate. Il Capo dello Stato coadiuvato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha consegnato le decorazioni al generale Enzo Vecciarelli, al generale di squadra aerea Alberto Biavati, al generale di divisione Franco Federici, al contrammiraglio Luca Pasquale Esposito, al capitano di fregata Francesco Ruggiero, al generale di divisione aerea Gianluca Ercolani, al colonnello Luca Giuseppe Vitaliti, al tenente colonnello Maurizio De Guida, al generale di brigata Giovanni Pietro Barbano, al luogotenente Paolo Dalla Pozza.

Erano presenti il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, in rappresentanza della Corte costituzionale, il giudice Giulio Prosperetti, il capo di stato maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone, il presidente del Consiglio dell’Ordine militare d’Italia, Andrea Fornasiero, con i componenti il Consiglio dell’Omi e autorità civili e militari. Prima della cerimonia il Presidente Mattarella ha incontrato una rappresentanza di Allievi degli Istituti di formazione militare.

Queste le motivazioni delle decorazioni: generale Enzo Vecciarelli – Croce di ‘Grande Ufficiale’ dell’Ordine militare d’Italia – “Capo di stato maggiore della Difesa, ha condotto le Forze Armate lungo un complesso processo di trasformazione, con lungimirante visione strategico-militare ed energico impulso interforze. In qualità di ‘comandante operativo’, ha guidato uomini e donne in operazioni in diversi teatri internazionali, fra i quali l’Afghanistan, il Libano, l’Iraq, la Libia, la Somalia, il Niger, il Kosovo, la Bosnia, nel Mediterraneo ed al largo del Corno d’Africa, tutte caratterizzate da complessità operativa e logistica, resa ancora più articolata dalla pandemia Covid-19”.

“La straordinaria capacità, l’esemplare professionalità e l’altissimo impegno profuso sono stati determinanti per il conseguimento degli obiettivi prefissati. Esemplare figura di comandante, il suo operato, improntato ad ammirevole perizia e senso di responsabilità, riceveva l’ammirazione delle autorità politiche e militari nazionali ed estere, contribuendo a innalzare il prestigio delle Forze Armate italiane e del Paese in ambito internazionale. Fulgido esempio di abnegazione al dovere e servizio alla Patria”.

Generale di squadra aerea Alberto Biavati – Croce di ‘Ufficiale’ dell’Ordine militare d’Italia – “Ufficiale generale di preclare qualità umane, militari e professionali ha operato in varie e delicate operazioni condotte in ambiti internazionali, anche al di fuori dei confini nazionali. Nonostante l’emergenza sanitaria Covid-19, grazie alla sua brillante azione di comando, ha contribuito in maniera determinante all’operazione ‘Aquila Omnia’, che ha permesso, con un ponte aereo umanitario, l’evacuazione di personale civile afghano, riscuotendo attestazioni di apprezzamento e ammirazione per l’Aeronautica militare”.

“Inoltre, l’autorevolezza e la padronanza dello scenario operativo, unitamente alle eccezionali doti di pianificazione e gestione delle risorse, sono state determinanti nelle delicate operazioni di ‘Nato Air Policing’, volte a proteggere il fianco est dell’Alleanza. In ogni circostanza e soprattutto nelle situazioni di emergenza, individuava, con chiarezza di intenti, le migliori soluzioni operative, assicurando il determinante contributo delle Forze Aeree italiane alle operazioni in atto. In virtù degli eccezionali risultati conseguiti, contribuiva ad accrescere il prestigio delle Forze Armate italiane e del Paese”.

Generale di divisione Franco Federici – Croce di ‘Cavaliere’ dell’Ordine militare d’Italia – “Comandante della Kosovo Force (Kfor), nell’ambito dell’operazione ‘Joint Enterprise’, ha guidato le forze dell’Alleanza atlantica con indiscusso valore, impiegando con straordinaria autorevolezza le differenti capacità operative rese disponibili dalle nazioni partecipanti per il pieno conseguimento degli importanti obiettivi della missione. La sua ferma e risoluta azione di comando, unita alle apprezzate capacità diplomatiche tese al dialogo e alla cooperazione con tutti gli attori interni ed esterni, hanno esaltato, in uno scenario operativo complesso, il ruolo di Kfor come fattore di stabilità nell’area balcanica, contribuendo in modo tangibile allo sviluppo economico, sociale e politico della regione, dando lustro alle Forze Armate italiane e al Paese”

Contrammiraglio Luca Pasquale Esposito – Croce di ‘Cavaliere’ dell’Ordine ilitare d’Italia – “Comandante della Task Force 465 – Eu Navfor Somalia, nell’ambito dell’operazione ‘Atalanta’, ha condotto valorosamente i propri uomini e le forze aeronavali assegnate in numerose attività di deterrenza delle organizzazioni criminali dedite alla pirateria nel Golfo di Aden e nel Bacino Somalo. In un contesto ambientale e operativo estremamente complesso, reso ancora più articolato dalla pandemia Covid-19, ha operato con un’incisiva azione di comando, assicurando la salvaguardia degli interessi dell’Unione europea e nazionali nonché la sicurezza delle linee di comunicazione marittima nell’area di operazioni”.