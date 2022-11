Pd: Renzi, ‘io king maker al contrario, se appoggio un candidato lo ammazzo’

Roma, 3 nov (Adnkronos) – “Nel Pd funziona così, se dico Bonaccini vince Nardella. Se dico Nardella vince Bonaccini. Letta è lì per lo stai sereno, perchè teneva tutti insieme contro di me. Io sono king maker al contrario, se appoggio qualcuno lo ammazzo”. Lo ha detto Matteo Renzi a ‘L’aria che tira’.

“Chiunque si metta a fare il candidato deve sciogliere un nodo, Conte o Calenda? Tutti e due non si può. Se non scelgono, finisce che stanno con Giorgia”, ha aggiunto il leader di Iv.