Valencia, 3 nov. – (Adnkronos) – “Valentino sarà qui a Valencia, può essere un grande aiuto avere Rossi con noi, sarà qui anche per stare vicino agli altri piloti dell’Academy. Lui sa come mi sento, conosce questa situazione, mi aiuterà come un vero coach. Penso che sarà di grande aiuto per me”. Così Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, in conferenza stampa alla vigilia del week-end di gara del Gp di Valencia, dove con un 14° posto si laureerebbe campione del mondo nella classe MotoGp.