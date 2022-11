Maltempo: Anas, ‘in Lombardia chiusure per condizioni meteo avverse’

Milano, 3 nov. (Adnkronos) – “A causa delle condizioni meteo avverse, è stato necessario chiudere alcuni tratti di strada lungo le statali SS 42 dir/A ‘Passo del Mortirolo’ e SS 470 ‘Della Valle Brembana e del Passo San Marco'”. Lo rende noto Anas, precisando che “sulla SS 42 dir/A è chiuso il tratto dal km 5 al km 18,700, mentre sulla SS 470 è chiuso il tratto dal km 59,400 al km 72,100, in località Averara (Bg)”.

La situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, attraverso l’applicazione ‘VAI’ di Anas, disponibile gratuitamente in App store e in Play store. Il servizio clienti Pronto Anas è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.