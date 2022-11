Motomondiale: Quartararo, ‘dura vincere il Mondiale ma non mi stresso’

Roma, 2 nov. – (Adnkronos) – “Abbiamo fatto una buona gara in Malesia, è stato bello tornare sul podio. Sarà molto difficile vincere il Mondiale, darò il 100% come sempre, ma non mi stresserò troppo per il titolo”. Così Fabio Quartararo a pochi giorni dal Gp di Valencia, dove si gioca le residue possibilità di confermarsi campione del mondo. Il francese della Yamaha deve vincere e sperare che Francesco ‘Pecco’ Bagnaia faccia peggio del 14° posto. “È l’ultimo GP della stagione e voglio godermelo, provando a chiudere con un buon risultato”, aggiunge Quartararo.