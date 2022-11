Roma, 2 nov. (Adnkronos) – “Cose da pazzi. Altro che legge e ordine, la destra del ‘fate come vi pare’. Duro con chi partecipa a un rave e tollerante con chi non si vaccina, dovendo curare gli altri, in piena pandemia, non si può sentire”. Così Carlo Calenda su twitter postando la notizia del reintegro al lavoro di un’infermiera che guidò un corteo dei No Vax vestiti da deportati dei campi di concentramento.