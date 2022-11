Calcio: Europa League, per bookie Feyenoord leggermente favorito sulla Lazio

Roma, 2 nov. – (Adnkronos) – La Lazio di Maurizio Sarri si presenta all’ultimo appuntamento del Girone F di Europa League da prima in classifica con 8 punti, al pari dello Sturm Graz, ma ancora con il rischio di chiudere il raggruppamento al quarto posto in classifica. I biancocelesti sono comunque artefici del proprio destino e in casa del Feyenoord, avversario battuto 4-2 all’Olimpico, cercano almeno un punto che varrebbe la qualificazione. Tuttavia, gli esperti di 888sport.it premiano gli olandesi, offerti a 2,20 contro il 3 di Pedro e compagni. Sale invece a 3,65 l’opzione pareggio. Visto il precedente dell’andata e lo sviluppo del girone, in quota è avanti l’Over 2.5, a 1,71, sull’Under 2.5 fissato a 2,14. Per quanto riguarda il risultato esatto invece in pole c’è l’1-1 a 7, seguito dal 2-1 a 8,50, mentre lo 0-1 biancoceleste paga 11 volte la posta.