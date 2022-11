Ucraina, ripristinate acqua ed energia elettrica a Kiev

Kiev, 1 nov. (Adnkronos) – A Kiev, , l’approvvigionamento idrico ed energetico è stato completamente ripristinato. Ad annunciarlo, secondo quanto riferisce ‘Ukrinform’, è il sindaco della capitale ucraina, Vitaliy Klitschko.

“L’approvvigionamento idrico delle case dei residenti di Kiev è stato completamente ripristinato. Ringrazio gli specialisti di Kyivvodokanal e Dtek, che hanno lavorato per quasi un giorno per restituire acqua ed elettricità ai residenti della capitale”, ha detto.

Secondo Klitschko, anche l’approvvigionamento energetico a Kiev è stato ripristinato, “ma si procede comunque a distacchi”.

Ieri le forze russe hanno lanciato 60 missili e hanno effettuato 15 attacchi aerei, riferisce ‘Ukrainska Pravda’ che cita lo Stato maggiore delle Forze armate dell’Ucraina. Gli attacchi delle forze russe sono stati effettuati da aree di oltre 50 insediamenti, in particolare: Soledar, Vuhledar, Yakovlivka, Vesele, regione di Donetsk.