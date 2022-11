Quando ripensa al Benevento lo sguardo va subito ai ricordi indelebili collezionati in giallorosso e alla stagione da sogno, quella della storica promozione in Serie B. “Ho la maglia incorniciata a casa, una gioia incredibile che è rimasta tatuata addosso a tutto il gruppo”, racconta a Il Sannio Quotidiano Fabio Mazzeo, ex giallorosso tornato al Vigorito lo scorso sabato per Benevento-Pisa.

