Calcio: Al Gharafa, esonerato Stramaccioni, panchina a Pedro Martins

Parigi, 1 nov. (Adnkronos) – Il club qatariota Al Gharafa ha esonerato il tecnico italiano Andrea Stramaccioni che guidava la squadra dall’estate 2021. “Ringraziamo Andrea Stramaccioni per tutti gli sforzi che ha fatto per la società nel periodo in cui ha ricoperto questo incarico, augurandogli tutto il successo”, si legge in una nota del club che al suo posto ha scelto Pedro Martins, ex tecnico dell’Olympiacos. L’ex tecnico di Inter, Panathinaikos, Sparta Praga e Esteghlal lascia l’Al Gharafa al quarto posto.