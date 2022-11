La classifica mette ansie, il Benevento non le alimenta, preoccupandosi di pensare esclusivamente al presente. Non può che vivere alla giornata la Strega, soprattutto alla luce della situazione di persistente emergenza con cui deve fare i conti. Che non rientrerà nemmeno per la sfida contro il Bari, anche se per il match con i biancorossi Cannavaro potrebbe avere a disposizione qualche pedina in più rispetto alle ultime uscite. In realtà, dalla ripresa degli allenamenti non sono arrivate buone notizie che pure erano attese.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia