Pakistan: giornalista uccisa da macchina ex premier Khan durante una manifestazione

Islamabad, 31 ott. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Islamabad (Dpa) – Una giornalista è stata travolta e uccisa dal veicolo che trasportava l’ex primo ministro Imran Khan, che stava conducendo una manifestazione nel Pakistan orientale per chiedere elezioni anticipate. Sadaf Naeem è stata investita dalla macchina di Khan, ha annunciato Channel 5 in un tweet dopo l’incidente avvenuto ieri sera vicino alla città orientale di Lahore. Secondo quanto riferito, la giornalista avrebbe cercato di salire sulla vettura per ottenere un commento dal politico.

Al termine della marcia, che dovrebbe riprendere oggi per raggiungere Islamabad il 4 novembre, Khan ha inviato le propri condoglianze alla famiglia della donna.